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В среду на заседании комитета по управлению COVID-19 было решено, что на следующей неделе на заседании правительства выслушают мнение специалистов и примут решения в связи с будущим обязательным ношением масок.
Vilnius
Vilnius
© DELFI / Andrius Ufartas

В пресс-релизе сообщается, что обсуждался вопрос проведения больших мероприятий, таких как Праздник моря. Поэтому ответственные ведомства с сегодняшнего дня должны ужесточить контроль и особое внимание уделять местам массового скопления людей.

"На заседании 29 июля будет представлена ситуация с распространением коронавируса в Литве, ознакомятся с рекомендациями врачей и специалистов в вопросе возвращения обязательного ношения масок в местах повышенного риска.

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Правительство примет решение и по вопросу закупки вакцины. Также рассмотрит вопрос возобновления работы больниц и обеспечения жителям услуг здравоохранения.

Минздрав 29 июля представит исчерпывающий анализ ситуации", – сказано в сообщении. В последнее время в Литве фиксировали немало случаев заболевания, однако пока за последние 14 дней количество заболеваний не превышает 5 на 100 000 жителей.

Это как раз тот показатель, с которого могут ввести обязательное ношение масок в общественных местах. Сейчас врачи и Минздрав пересматривают этот показатель.

Правительство указало, что в Литве пока нет новых очагов, однако случаи заболевания распространены по всей стране. В тех муниципалитетах, где уровень заболеваемости выше среднего по стране, тестируют больше людей.

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