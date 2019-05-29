У правительства вызвало сомнения положение закона о том, что бюджет LRT автоматически рассчитывается по показателю доходов подоходного налога населения и акцизных сборов.
В подготовленном правительством проекте обращения говорится, что такой механизм "ограничивает полномочия правительства и Сейма в планировании и утверждении государственного бюджета соответствующего года".
Нынешний порядок финансирования LRT действует с 2015 года. Его сторонники считают, что автоматический подсчет бюджета предотвращает путь для возможного давления политиков.
В этом году бюджет LRT составляет 41,6 млн евро – почти на 7% больше, чем в прошлом году.
Кабинет министров также рассматривает возможность попросить КС разъяснить, не противоречат ли конституции другие специальные законы, предусматривающие финансирование прочих отдельных фондов или программ виде предоплаты в других сферах.
Правительство утверждает, что законы, связанные с финансированием надзора за автодорогами, с финансированием охраны окружающей среды и спорта необоснованно ограничивают возможности Кабмина самостоятельно готовить ежегодный госбюджет.
Правительственная канцелярия зарегистрировала проект обращения в КС в среду. Пока не сообщается, когда правительство рассмотрит этот вопрос.
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