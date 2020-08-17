Правительство Литвы изменило требования для приезжающих в страну

Сейчас в Литве изолироваться на две недели должны приезжие из стран, где уровень заболевания составляет 16 человек на 100 000 жителей, а из стран, где уровень заболеваемости составляет 25 и больше человек на 100 000 жителей, иностранцы приезжать в Литву не могут.

Такой порядок распространяется также на Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Правительство приняло подготовленное предложение, поэтому жители всех этих стран смогут приехать в Литву без ограничений, однако им придется 14 дней провести в изоляции.

Граждане Литвы, приезжающие из стран с высоким уровнем заболеваемости Его надо сдать в течение 24 с момента приезда.

"Граждане Литвы могут приехать на родину в любой момент. Но в зависимости от того, откуда они приезжают, им придется 14 дней провести в изоляции", – сказала глава МВД Рита Тамашунене.

"Если никого не будем пускать, то скоро к нам никто не сможет приехать", – сказал в минувшую среду премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Новый порядок распространится и на небольшие страны Европы – Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Правительство Литвы ввело обязательное требование для приезжающих иностранцев предъявить справку о том, что они сдали тест на коронавирус и получили отрицательный ответ. Срок действия такой справки - 72 часа.

В отношении этих людей будут действовать и другие правила изоляции.

Ранее сообщалось, что пока не утвердят новый порядок, будет действовать список принятый 7 августа. Сейчас без ограничений в Литву могут приезжать иностранцы из Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Германии, Ирландии, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.

Изолироваться должны приезжие из Швейцарии, Франции, Польши, Хорватии, Австрии и Кипра.

Из Люксембурга, Румынии, Испании, Бельгии, Болгарии, Мальты, Швеции, Чехии, Нидерландов, Португалии и Исландии иностранцы в Литву приехать не могут.