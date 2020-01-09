Премьер-министр Саулюс Сквернялис сформировал рабочую группу, которая организует работы по созданию памятника, сообщило в четверг правительство.

"На мой взгляд, символично то, что в этом году, когда мы будем отмечать 30-летие восстановления независимости, мы беремся за дело увековечивания в столице исторического развития, а особенно – увековечивания важной для поддержания литовской идентичности фигуры. Ведь именно усилиями Йонаса Басанавичюса, А. Сметоны и их единомышленников в 1918 году из геополитического тумана возникло Литовское государство, был заложен прочный фундамент будущего", – сказал для пресс-релиза глава рабочей группы, вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

Задача рабочей группы – согласовать с Вильнюсским городским муниципалитетом место, где можно было бы установить памятник А. Сметоне, а также подготовить предложения, как должен выглядеть памятник, и внести их в правительство до 16 марта.

В августе прошлого года на церемонии открытия памятника А. Сметоне в Укмергоском районе, возле Ужугирисской усадьбы президент Гитанас Науседа сказал, что память первого руководителя страны следует надлежащим образом увековечить и в столице Литвы.

Памятник А. Сметоне установлен и во дворике исторического президентского дворца в Каунасе.

Объединяющая представителей науки, искусства, культуры, политики ассоциация "Память нашего народа" в позапрошлом году обратилась к руководству страны и Вильнюсе на предмет того, что в Вильнюсе нужно установить памятник А. Сметоне, однако никакого решения по этому вопросу принято не было.

А. Сметона был президентом Литвы в 1919–1920 годах и в 1926–1940 годах. Он погиб в 1944 году, во время пожара в его доме в США.

Роль А. Сметоны в восстановлении литовской государственности в межвоенное время велика.

И все же приход А. Сметоны к власти путем переворота и его бегство из страны после начала советской оккупации в Литве получают разноречивые оценки.