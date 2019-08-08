Этот вариант Кабмин выбирает как наиболее экономичный из четырех альтернатив, представленных в исследовании Turto bankas (Имущественного банка). Из пяти рассматривавшихся вариантов переселения было выбрано строительство новых зданий.
"После проведения анализа урбанистических, архитектурных и технических аспектов участков, принадлежащих государству по праву собственности, и оценки возможностей реализации проекта министерского городка, было предложено оптимальное место для его создания – участок у сейма", – сообщил BNS отдел правительственной канцелярии по связям с общественностью.
Имущественный банк сообщил BNS, что в целом в исследовании анализировались 11 мест в Вильнюсе, на конечном этапе были выбраны четыре.
Канцлер сейма Дайва Раудонене подтвердила BNS, что недавно правление парламента получил письмо о строительстве, однако оно пока не рассматривалось.
Рассматривались и пять вариантов развития проекта: покупка уже построенного здания, строительство нового комплекса, а также строительство такого комплекса за счет частного и государственного партнерства, лизинг. Выбран вариант нового строительства.
"Этот способ реализации указан в инвестиционном проекте как финансово наиболее обоснованный", – сказал BNS руководитель службы Имущественного банка по вопросам коммуникации Томас Багдонас.
Имущественный банк считает, что при использовании традиционного оборудования, в зависимости от выбранного места и прочих факторов, строительство обойдется от 62 до 67 млн. евро. Это планируется сделать за государственные средства. Подсчитано, что такие инвестиции потребуются для оборудования помещений площадью 24 000 кв. метров – в целом около 2000 рабочих мест. Планирующиеся выселить сейчас министерства занимают около 40 000 кв. метров.
По сообщению Имущественного банка, точное количество зданий и их размещение на участке выяснятся только после архитектурного конкурса. В проекте отмечается, что в новые помещения должны переехать министерства охраны окружающей среды, энергетики, финансов, социальной защиты и труда, здравоохранения, транспорта и коммуникаций, юстиции, экономики и инноваций.
С начала строительства на реализацию проекта потребует три года.
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