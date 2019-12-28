Проект охватывает только те служебные автомобили, которыми управляют министерства и бюджетные ведомства, подчиненные министерствам в округах.

Представители власти надеются, что консолидация автопарка в руках Департамента управления имуществом и хозяйства МВД поможет сэкономить.

Бюджетные ведомства должны будут установить в своих автомобилях телеметрическое оборудование, которое будет собирать информацию и автоматически передавать ее в центр - это будет информация о движении транспортного средства, пробеге, расстоянии между объектами, времени, приведенном в пути.

"Контрольные данные информационной системы будут использоваться министерствами для учета (...), анализа и контроля за использованием, а также в целях обеспечения безопасности работников", – указало МВД.

Сейчас планируют проведение конкурса на покупку телеметрического оборудования. Договор с поставщиком услуг планируют подписать в 2020 году, а оборудование установить в августе того же года.

До конца 2020 года автопарком еще будут управлять сами учреждения. С 2021 года управление передадут Департаменту управления имуществом и хозяйства МВД.

"Цель – рациональное и эффективное использование госимущества, оптимизация автопарка", – пишет МВД.

В ходе проекта намереваются консолидировать парк из 609 авто. Всего госсектору принадлежат 2100 автомобилей.