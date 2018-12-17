По словам демографа университета им Витаутаса Великого Станкунене, этот план уже был запрограммирован во время подготовки стратегии демографии, миграции и интеграции.

"Это было запрограммировано в стратегии, идею которой было сложно понять. Я, если честно, не понимаю, что она означает. Документ был подготовлен любительски, без должной компетентности, с профессионалами не консультировались", – раскритиковала подготовленный план Станкунене.

В соответствии с планом, рождаемость должна увеличиться, поскольку "детские" деньги повысят до 50 евро, а также поскольку для каждого младенца будут выделять 100 евро на предметы первой необходимости и врачи будут приезжать к детям до года на дом.

Планируется также компенсировать часть расходов на товары для младенцев, на оплату услуг няни и ввести бесплатное питание в начальной школе, больше денег выделять на компенсацию расходов на школьные принадлежности. Кроме того, планируется ввести семейные карты скидок для многодетных семей и семей, в которых присматривают за инвалидами.

По словам Станкунене, опыт разных стран показывает, что рождаемость при помощи прямых выплат повышается только в социально уязвимых семьях, но массовым влиянием не обладает.

"Прямые финансовые выплаты в лучшем случае помогают повысить рождаемость в тех семьях, где эти деньги представляют собой важный источник доходов, но для большинства семей это не имеет никакого значения. В первую очередь надо делать все возможное, чтобы можно было сочетать работу и семью, чтобы цены на качественные услуги по воспитанию и образованию детей были приемлемыми. Но я ничего подобного в плане не нашла.

Власть также декларирует свое намерение снизить социальное разобщение и нищету. Может, статистика что-то и покажет, но могут ли эти деньги снизить нищету? Не думаю. Нищету снижают не выплаты, а трудовые доходы", – сказала собеседница.

Вторая часть плана – сбалансировать миграционные потоки, которые привели к сокращению численности населения. Чтобы привлечь граждан назад, планируется информировать и консультировать возвращающихся по принципу "одного окна", а также оказывать всестороннюю помощь детям из таких семей в школах.

Правительство намерено укреплять общины, приспосабливать рынок труда, поощрят работодателей в поиске работников за рубежом. Для снижения эмиграции предлагают укреплять чувство гражданственности, путем поддержки проектов в СМИ и проектов неправительственных организаций, а также предоставления психологической помощи, во всех мэриях адаптировать программу превенции самоубийств.

Эксперт Жибас заметил: "План действий носит декларативный характер, а стратегических решений я в нем не вижу. В плане есть два элемента, один из которых касается диаспоры и возвращения эмигрантов, а другой – о привлечении работников в Литву.

Что касается второго элемента, с этим планом или без него уже сегодня количество работников из третьих стран в Литве рекордное – официально в Литве 50 000 трудовых мигрантов. Но эти люди сменяют друг друга - одни уезжают, другие приезжают".

Кроме того, по его словам, важно что скрывается за ростом числа иммигрантов: "Если взглянуть на условия труда иммигрантов, картина будет мрачной. Их используют, им не всегда платят зарплаты. Значит, нам надо смотреть не только на цифры и не радоваться тому, что кто-то приезжает, надо интересоваться условиями труда и жизни таких людей".

"Поощрение реэмиграции по сути связано с улучшением социально-экономического положения в стране. Если посмотреть на индекс ОЭСР (он показывает распределение доходов жителей – LRT.lt), мы увидим, что Литва тащится в хвосте. Это значит, что надо говорить не о миграции, а о социальной и экономической политике. Пока тут мы не поднимемся со дна, нелогично говорить о программе привлечения эмигрантов", – сказал собеседник.

"Будут ли изменения в окружении, которое заставляет наших жителей ехать на заработки за границу? Или мы будем опираться на иммигрантов из других стран - в основном с Востока?

Условия, вытесняющие наших граждан, остаются, так мы привлекаем людей из других стран, для них эти условия достаточно хорошие. Мы ввозим дешевую рабочую силу и не допускаем возможный рост зарплат. Люди хотели бы вернуться, но в плане нет условий, ради которых это стоило бы делать", – считает Станкунене.

Третья цель плана – сделать так, чтобы пожилые люди дольше оставались на рынке труда. В планах ежегодное повышение пенсий (в среднем на 25 евро в год), а также компенсацию на проезд в общественном транспорте всем неработающим пенсионерам (в размере 80%).

Для повышения занятости людей старшего возраста предлагают создать фонд "Бизнес 54+", снизить взносы в "Содру" для пенсионеров, в регионах, где не хватает работников, финансировать трудоустройство. Предлагают организовать дополнительные бригады скорой помощи, которые будут активнее реагировать на случаи инсультов и инфарктов. Планируют расширять доступность услуг по уходу за больными.

Станкунене считает, что предложенные меры не касаются тех групп населения, которые повышают статистику смертности в Литве.

"Статистика в Литве хуже, чем в других странах в первую очередь из-за высокой смертности мужчин - молодых и среднего возраста. В плане акцентируется помощь пожилым людям, и это хорошо, но со средней продолжительностью жизни это мало связано", – заметила демограф.