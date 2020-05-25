"С сегодняшнего дня начинается акция правительства и самоуправлений "Спасибо, Литва". Мы хотим поблагодарить всех, кто содействовал тому, чтобы первая волна коронавируса в Литве была обуздана. В течение целой недели для всех, кто помог справиться с кризисом, будет проводиться акция благодарности премьера, мэров", - сказал он на пресс-конференции.
"Центральный, основной акцент этого праздника - объединенный концерт многих литовских оркестров, хоров и других коллективов первого июня", - добавил Сурплис.
По его словам, в этом мероприятии примут участие 253 коллектива из 36 самоуправлений, которые с короткими концертами (по 15 минут) посетят разные места страны.
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