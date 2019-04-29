Правительство готовится предоставить особый статус Европейскому гуманитарному университету

Этот статус обеспечивает непрерывность деятельности университета, позволяя ему устанавливать другие критерии оценки качества обучения, нежели в других вузах.

Негативная оценка экспертов деятельности ЕГУ поставила под угрозу прекращения его деятельности.

В сопроводительном документе Министерства иностранных дел (МИД) говорится, что Литва полностью и всесторонне поддерживает Университет, стремясь "способствовать развитию демократического белорусского общества, воспитанию критически мыслящих, творческих и ответственных личностей и укреплению отношений региона Восточного соседства с Европейским союзом".

В начале апреля министр образования Альгирдас Монкявичюс выдал новое разрешение на функционирование вуза.

В 2019 году ЕГУ обещает принимать студентов на обучение по девяти учебным программам.

Угроза закрытия университета возникла после негативной оценки Центра оценки качества высшего образования. В представленном в конце 2017 г. отчёте негативно оценивается стратегическое управление ЕГУ, а также научная или художественная деятельность.

ЕГУ - частный университет, основанный в 1992 г. в Минске и впоследствии закрытый правительством Беларуси. 15 лет назад вуз принял приглашение правительства Литвы и переехал в Вильнюс.

С момента основания ЕГУ его закончил более 3 тыс. выпускников, более 2 тыс. из них дипломы были вручены уже в Вильнюсе.

Основными финансовыми спонсорами университета являются Европейская комиссия, Шведское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (SIDA) и Министерство иностранных дел Литвы.