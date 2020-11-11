Предлагается назначить вдове покойного президента Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса ренту задним числом с 23 июля 2010 года.

В справке правительства сказано, что эта рента составляет 331,11 евро в месяц. Ее назначает правительство, а платит канцелярия парламента. Отмечается, что на эту ренту не могут претендовать лица, получающие страховые доходы.

Бразаускене претендовала на ренту вдовы президента, однако в 2014 году Конституционный суд разъяснил, что закон об этой ренте нарушает Конституцию. Бразаускене обращалась с иском в Вильнюсский окружной суд, но ее иск отклонили.