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Правительственная комиссия по чрезвычайным происшествиям предлагает правительству Литвы ввести всеобщий карантин.
Правительственная комиссия по ЧП предлагает ввести всеобщий карантин
© DELFI / Andrius Ufartas

"Поскольку мы видим рост числа заболевших, слышим аргументы врачей и экспертов, мы предлагаем правительству объявить карантин по всей стране. Надеемся, что это решение поможет сократить количество новых случаев COVID-19 в Литве и справиться с ситуацией", – сказала председатель комиссии, министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Если правительство одобрит это предложение, то всеобщий карантин начнется с 7 ноября (с субботы). Планируется, что он продлиться минимум 3 недели, будут предусмотрены ограничения, связанные с закрытием некоторых учреждений или ограничением их деятельности.

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Кроме того, с началом карантина полиция, Служба охраны госграницы и другие службы должны будут в силу своей компетентности обеспечить контроль за выполнением требований карантина и общественную безопасность.

"Основная задача глав этих служб – обеспечить сотрудником всеми необходимыми средствами защиты, а сотрудники должны будут обеспечить нашу безопасность. С весны они работают в режиме максимальной готовности", – сказала Тамашунене.

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