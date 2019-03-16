"В рабочей группе наши дискуссии немного выдохлись, (...) поэтому теперь мы решили, что нашу стратегию с некоторыми дополнительными предложениями, которые мы не приняли во внимание, мы представим на неформальном совещании правительства", - сказал журналистам председатель комиссии, вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.
Власти предлагают в следующем году повысить коэффициенты некоторых работников с самой низкой зарплатой до 50% средней зарплаты, на 15% повысить зарплаты работникам сфер культуры и искусства, социальных услуг, а также учителям дошкольных учреждений.
Также предлагается не менее, чем на 10%, повысить зарплаты учителям, а сотрудникам правоохранительных органов с самой низкой зарплатой, например, пожарным-спасателям коэффициенты предлагается повысить на 12%.
Однако представитель профсоюзов Инга Ругинене говорит, что это приведет к повышению зарплат чиновникам более высокого звена и руководителям учреждений, а не людям с самыми маленькими зарплатами.
В комиссии также не удалось договориться о базовой величине, от которой зависит зарплата большинства госслужащих.
Правительственная комиссия по вопросу о зарплатах в госсекторе сформирована в прошлом году в связи с забастовками учителей.
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