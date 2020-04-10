Журналисты в парламенте сняли депутатов, которые обедают в помещении кафе.

Член фракции "крестьян" Альфредас-Стасис Науседа попросил задавать ему вопросы только после обеда, потому что "обед для него - святое дело".

"Я не представляю ни для кого никакой опасности. Нести в кабинет? Так мой кабинет далеко", – сказал депутат.

На вопрос, знает ли он, что в кафе обедать нельзя, Науседа сказал, что знает, но показал, что соблюдает расстояние.

Во время обеда Витаутас Бакас сказал, что в парламенте действует такой порядок. Он сказал, что это нормальный пример для жителей Литвы.

"Это парламентское кафе, расстояние соблюдается, так решила парламентская канцелярия", – сказал депутат.

Депутат Пятрас Невулис был удивлен, узнав, что в кафе обедать нельзя.

"Так ведь можно, что я знаю, можно", – сказал он. И это при том, что у входа в кафе висит объявление, что еда продается на вынос.

Социал-демократ Альгирдас Сисас сказал, что он вынес еду - от стойки до столика.

"Я собирался нести в кабинет, но суп и без того не очень горячий", – пояснил Юлюс Сабатаускас и сказал, что он никакие правила не нарушает.