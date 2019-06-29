Представитель Литовского товарищества велосипедистов Эдуардас Крищюнас сказал, что очень важно, чтобы родители не забывали о правилах безопасности.

Кресло обязательно

Крищюнас рассказал, что, в первую очередь, для перевозки детей нужно специальное кресло, но важно также и как оно закрепляется.

"Во-первых, очень важно, чтобы ребенок не засунул ногу в крутящееся колесо, поэтому нужно иметь специальное кресло. Конечно, лучше, если оно будет с амортизатором, а не просто закрепляется на багажнике", – сказал он.

Собеседник рассказал, что обычное кресло, которое закрепляют на багажнике не сглаживает вибрацию, вызванную неровностями дороги, поэтому, если велосипед попадет в яму или толчок будет сильным, ребенок может получить травму.

Позаботьтесь о шлеме

Крищюнас заметил, что одного кресла для безопасности мало, важно, чтобы спереди у ребенка была какая-то опора, чтобы он не ударился в сидение.

Дети часто засыпают во время перевозки в велосипедном кресле, их голова склоняется набок и вперед, поэтому важно, чтобы у него была какая-то опора", – сказал специалист.

Крищюнас заметил, что такую опору можно сделать из шарфа или платка. Его можно закрепить на высоте лба ребенка.

Специалист напомнил о шлеме. Несмотря на то, что кресло придерживает ребенка, в случае падения защитит малыша только шлем. Напомним, что дети старшего возраста, которые сами ездят на велосипедах, непременно должны ездить в шлеме.

Вечером нужно больше защиты

Крищюнас напомнил, что в темное время суток не стоит полагаться только на отражатели и лампы, установленные на велосипеде, нужны дополнительные меры безопасности.

Он рекомендует родителям не только самим надеть светоотражающий жилет, но и надеть его на детское кресло.

"Хуже не будет, если вы сделаете больше для вашей безопасности и для безопасности ребенка", – сказал Крищюнас.

Он акцентировал, что все родители, если они едут по дороге, где нет велодорожки, должны оценить интенсивность движения и степень безопасности. Если движение транспорта очень интенсивное, то стоит подумать, точно ли надо ехать по такой дороге, может, лучше выбрать более безопасный путь.

Крищюнас напомнил, что дети с 8 лет и только в сопровождении родителей могут ехать по проезжей части - на них должен быть шлем и светоотражающий жилет.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.