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Правительство Литвы с 27 апреля разрешило возобновить работу уличных кафе. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига представил в пятницу правила, которые в них будут действовать. Установленные правила должны соблюдать все уличные кафе и их посетители. Как и прежде еду можно продавать навынос.
Правила для посетителей уличных кафе в Литве: за столиком не больше двух человек
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В решении, подписанном Веригой, сказано, что должны ограничивать количество посетителей, кроме того, посетители должны соблюдать дистанцию в очереди не менее 1 м.

Также в открытых пространствах расстояние между столиками должно быть не меньше 2 м.

Не меньше 1 м должно быть расстояние от сидящих за столиками посетителей до пешеходных дорожек, окон домов, входов во дворы, подъезды.

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В кафе могут заходить только покупатели в масках или защитных щитках, за одним столиком могут сидеть не более 2 человек (исключение касается только членов одной семьи). Во время приема пищи маски можно снять.

Кафе должны поощрять безналичный расчет.

Около входа в кафе важно предоставить информацию о том, что кафе не стоит посещать лицам старше 60 лет с различными хроническими заболеваниями, например, сердечные или болезни сосудов, диабет, заболевания верхних дыхательных путей, почек и т.д.

Как и прежде, важно соблюдать требования гигиены, чаще проводить дезинфекцию поверхностей. Работать должны только здоровые работники, у которых должны быть все необходимые средства защиты, посуду надо мыть водой 60 градусов.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 11 мая.

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