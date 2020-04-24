Правила для посетителей уличных кафе в Литве: за столиком не больше двух человек

В решении, подписанном Веригой, сказано, что должны ограничивать количество посетителей, кроме того, посетители должны соблюдать дистанцию в очереди не менее 1 м.

Также в открытых пространствах расстояние между столиками должно быть не меньше 2 м.

Не меньше 1 м должно быть расстояние от сидящих за столиками посетителей до пешеходных дорожек, окон домов, входов во дворы, подъезды.

В кафе могут заходить только покупатели в масках или защитных щитках, за одним столиком могут сидеть не более 2 человек (исключение касается только членов одной семьи). Во время приема пищи маски можно снять.

Кафе должны поощрять безналичный расчет.

Около входа в кафе важно предоставить информацию о том, что кафе не стоит посещать лицам старше 60 лет с различными хроническими заболеваниями, например, сердечные или болезни сосудов, диабет, заболевания верхних дыхательных путей, почек и т.д.

Как и прежде, важно соблюдать требования гигиены, чаще проводить дезинфекцию поверхностей. Работать должны только здоровые работники, у которых должны быть все необходимые средства защиты, посуду надо мыть водой 60 градусов.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 11 мая.