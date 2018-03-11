В воскресенье, поздравляя жителей Литвы с восстановлением независимости, спикер парламента Викторас Пранцкетис призвал защищать государство и независимо.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Празднуя столетие восстановления государства, мы подписали "Декларацию столетия", пожелав Литве вечно сохранять государство, независимость и демократию. Сейчас за это в ответе каждый из нас", – сказал спикер в историческом зале 11 марта.

"Новейшие технологии, потоки новостей и снижение уважения к человеку - это соблазны, которые приводят к тому, что забывают о настоящих ценностях и запутываются в сетях повседневных забот. Я желаю черпать смелость и силу у предшественников и создавать справедливое и честное, свободное и независимое демократическое государство", – сказал Пранцкетис.

По его словам, 30 лет назад людям Саюдиса нужно было немало смелости, чтобы последовательно и целенаправленно действовать, добиваясь независимости.

"Благодаря им сегодня в этом зале 11 марта мы отмечаем эту значимую дату истории Литвы, мы уверены и свободны в самовыражении. Свободны от навязываемого мышления и лжи, от чужого и неприемлемого контроля, свободных от страха", – сказал спикер.

По его словам, за 30 лет Литва достигла многого и стала примером успешной трансформации.

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