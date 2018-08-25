"Я тут занял такую оборонительную позицию, как будто должен каких-то алкоголиков защищать. нет в парламенте пьяниц, нет, парламент трезвый и принимает решения на трезвую голову", – сказал Пранцкетис.

Как модератор дискуссии Раса Тапинене, так и жители на встрече со спикером осудили решение не впустить в парламент полицейских, когда оппозиция высказала сомнения в связи с состоянием соцдема Гедиминаса Киркиласа (это было в июне, подозревали, что Киркилас пьян).

"Если мы уже вспомнили эту историю, то давайте вспомним другую, более глубокую, когда по парламенту на самом деле бегали нетрезвые депутаты (...). Мы не должны равняться на худших, но с ситуацией справились – во-первых, когда мы пришли в парламент, внутри алкоголя не осталось, его нет, за исключением редкого бокала вина, указанного в протоколе, но и это мы вынесли за пределы парламента, все встречи делегаций проводят в других местах", – сказал Пранцкетис.

Он сказал, что Департамент охраны руководства (ДОР) не впустили полицию, поскольку не было никакого инцидента с участием Киркиласа.

"У них нет оснований впускать полицию, если нет никакого инцидента. Инцидента не было, ни на кого не напали, только в тех случаях если есть какая-то угроза, можно впускать (...). Я думаю, что это оппозиция занимается спекуляциями по любому поводу", – сказал спикер паралмента.

Он также напомнил, что депутаты обладают иммунитетом.

"Лучший судья - избиратель, не выбирайте тех, в ком вы сомневаетесь", – сказал Пранцкетис.

Он скептически оценил идею использования алкотестера в парламенте.

"Вероятно, в ближайшем будущем этого не будет, не будет единой антиалкогольной сети алкотестеров в парламенте", – сказал он.

В предпоследний день сессии консерваторы требовали, чтобы Киркилас был отстранен с должности председателя заседания, они подозревали, что он был пьян.

Сам Киркилас сказал журналистам, что он не пил и проверяться на трезвость отказался.

Консерватор Вилюс Семешка вызвал в парламент полицию. Полицейских в парламент не впустили сотрудники ДОР.

Позже парламентская комиссия по этике и процедурам признала высказывания Юргиса Размы и Габриэлюса Ландсбергиса в адрес Киркиласа неэтичными (они заявили, что Киркилас пьян).