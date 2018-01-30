Все желающие увидеть этих лесных великанов могут приехать в зубровник. Егерь Йонас Лейка рад, что интересующихся немало. Он рассказал, что раньше зубрами больше интересовались иностранцы, а сейчас чаще приезжают местные жители. Для наблюдения за зубрами оборудована специальная площадка.

В ноябре и декабре за зубрами наблюдали специалисты Государственной службы охраняемых территорий и установили, что в Паневежском районе на воле живут еще 56 этих великанов. В Кедайняйском районе насчитали еще 158 зубров.

Также констатировали, что за ноябрь-декабрь два животных погибли под поездом,еще одно - во время ДТП в Паневежском районе.

Сейчас создают специальную ловушку, при помощи которой пытаются поймать зубров и перевезти во временные загоны в Дзукии.