Из-за свирепствующих в окрестностях Афин пожаров туроператоры меняют направления и расписания экскурсий отдыхающих в стране.

"Единственное, что меняется - для отдыхающих на Пелопоннесе туристов немного меняются направления и расписания экскурсий", - сказала BNS во вторник пресс-атташе туроператора Tez Tour Инга Аукштуолите.

Сейчас на полуострове Пелопоннес находится 197 отдыхающих от Tez Tour. Местные курорты отстоят от Афин более чем на 200 километров.

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Другая часть туристов, которые приехали в Грецию с Tez Tour, отдыхают на островах Родос и Крит.

"Жизнь в этих туристических местностях проходит в обычном, отпускном, режиме", - сказала И. Аукштуолите.

Представитель туроператора Novaturas Довиле Запкуте сказала BNS, что компания организует поездки только на греческие острова, однако путешествующие сейчас по материковой части страны литовские туристы тоже скорректировали маршрут экскурсии.

"По материковой части Греции сейчас путешествует одна группа с ознакомительной поездкой (29 человек), которая в безопасности продолжает свою поездку по измененному маршруту, находящемуся далеко от эпицентров костров", - сказала Д. Запкуте.

Лесные пожары в Греции уже унесли как минимум полсотни жизней, еще 170 человек были ранены.

Правительство Греции попросило у Евросоюза помощи в борьбе с пожарами. В последние дни пожары свирепствуют и на севере Европы.