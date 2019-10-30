"Как раз истек год с того момента, как я начал работать пожарным Лаздийского самоуправления. Я ездил в Тельшяй, окончил специальные курсы, а по физическим нормативам я отвечал категории 18-летнего. Говорили, что зарплата увеличится, а с июля она наоборот уменьшилась. За сверхурочные никто не платит", – рассказал Чепла.

Последняя его зарплата после вычета налогов составила 395 евро. В Шештокай работают 9 пожарных – 4 смены по 2 и начальник отдела. Если кто-то идет в отпуск или заболевает, по словам Чеплы, дежурят по одному, а чтобы представить, как можно, приехав на КАМАЗе тушить пожар в одиночку, надо обладать особой фантазией. Ведь именно первое звено, пожарные таких небольших городов, первыми приезжают к месту пожара, позже, если ситуация серьезная, приезжает помощь из районного центра.

"Один член команды уходит на пенсию, я ухожу, на наше место примут только одного человека. А что касается самого здания пожарной части... У некоторых фермеров хлев лучше", – сказал он.

Пожарные сами рубят дрова и топят печь. По словам Чеплы, пока огонь горит бывает тепло. В здании пожарной части нет ни уборной, ни душа, единственный признак цивилизации – холодная вода, которой над миской можно умыться. Но чаще все же используют влажные салфетки.

"Одежда старая, обувь старая. На шлем страшно смотреть, ему лет 50, специальных перчаток нет, какие купили, теми и пользуемся. Одежда за десятилетия застирана, поэтому все ее защитные качества уже забыты. Комплект один, если постирать, 3 дня сушить надо. Когда показывают репортаж про пожар в Алитусе, и я вижу вильнюсцев в новых униформах, даже смотреть приятно. А показали пожарных из Лаздияй – ободранные, оборванные, шлемы старые", – не скрывал сожаления мужчина.

Однако с работы Чепла уходит не из-за условий, которые при дежурстве раз в трое суток еще можно терпеть. За 400 евро даже в провинции прожить стало невозможно, а в Швеции он будет получать 11 евро в час. Работа легальная, работодатель – Мариямпольская компания. Вернется Чепла домой, только чтобы засеять поля, поскольку от сельскохозяйственной деятельности он не намерен отказываться.

"Я пошел в банк, надо было крышу дома ремонтировать. Посмотрели на мои доходы и стали смеяться. Говорят, не сердись, что мы смеемся, но такие деньги да еще за опасную работу пожарного. Даже дополнительного страхования здоровья нет, зуб выбьешь – сам виноват", – рассказал Чепла.

По его словам, большая часть пожарных в небольших городках - люди предпенсионного возраста, поскольку молодежь за такие деньги работать не хочет.

В один из последних дней работы он показал свое место работы журналистам и рассказал, что за год так и не научился жить на такую зарплату даже при том, что как и большинство жителей Лаздияй ездит за продуктами в Польшу, а рекордное доверие жителей к пожарным помогает лишь морально, а вот крышу залатать не поможет.