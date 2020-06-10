Пожарные-спасатели снова предупреждают о ненастье

В сообщении сказано, что в течение трех часов разразится гроза, с сильным ливнем и шквальным ветром. Ветер усилится до 15-20 м/с. Департамент призывает жителей позаботиться о своем здоровье и имуществе, предупредить об опасности и других. Метеорологи предупреждают, что после обеда будут формироваться дождевые облака, к вечеру пойдет дождь, местами сильный ливень, ветер. Воздух сегодня прогреется до 25–30 градусов, на Куршской косе – 22–24 градуса.

В пятницу также будет теплая, влажная и душная погода. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с градом. Ночью будет 15-19, днем в тени будет 25–30 градусов, только на западе и на севере немного прохладнее.

В субботу ожидаются перемены. Ночью пройдет холодный атмосферный фронт, пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 13–18, днем 21–26 градусов тепла.