Пожарные-спасатели предупреждают жителей о сильном ветре

"22 февраля, начиная с западных районов, усилится юго-западный ветер. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, на западе: 21-24 м/с, а на взморье 26 м/с. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своего имущества, предупредите других" , - сказано в сообщении.

В субботу будет 3-7 градуса тепла.

В ночь на воскресенье будет идти дождь и мокрый снег, днем осадки будут кратковременными. Местами возможны небольшие грозы. По-прежнему будет дуть порывистый юго-западный, западный ветер.