Пожарные-спасатели предупреждают жителей о сильном ветре

"22 февраля, начиная с западных районов, усилится юго-западный ветер. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, на западе: 21-24 м/с, а на взморье 26 м/с. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своего имущества, предупредите других" , - сказано в сообщении.
В субботу будет 3-7 градуса тепла.
В ночь на воскресенье будет идти дождь и мокрый снег, днем осадки будут кратковременными. Местами возможны небольшие грозы. По-прежнему будет дуть порывистый юго-западный, западный ветер.
TOP новостей
Представитель профсоюза рассказал о мрачных фактах: за 4 месяца водителю в Литве заплатили 700 евро (11)
В литовских СМИ все чаще появляется информация о...
Президент Литвы рассказал, что читает Чехова в оригинале (121)
Президент Литвы Гитанас Науседа 22 февраля утром...
Предупреждение в связи с самолетом Пригожина: Литва может стать линией фронта (209)
Парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне...
За оставленный в лесах мусор в Литве предлагают ввести конфискацию автомобилей (4)
Несмотря на то, что жителей Литвы постоянно призывают...
Водители в Литве нашли "противоядие" против новых радаров
Новые мобильные радары, которые вызвали панику в среде...