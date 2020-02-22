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В субботу утром Департамент пожарной безопасности и спасения выслал жителям сообщение о том, что в Литве ожидается сильный ветер.
Пожарные-спасатели предупреждают жителей о сильном ветре
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"22 февраля, начиная с западных районов, усилится юго-западный ветер. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, на западе: 21-24 м/с, а на взморье 26 м/с. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своего имущества, предупредите других" , - сказано в сообщении.

В субботу будет 3-7 градуса тепла.

В ночь на воскресенье будет идти дождь и мокрый снег, днем осадки будут кратковременными. Местами возможны небольшие грозы. По-прежнему будет дуть порывистый юго-западный, западный ветер.

ru.DELFI.lt
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