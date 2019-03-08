Пожарные-спасатели предупреждают: поднимется сильный ветер

В сообщении сказано: "Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что 8-9 марта порывы западного/юго-западного ветра в Литве составят 15-25 м/с. Позаботьтесь о безопасности своей жизни и имущества, предупредите других. Подробную информацию можно получить на сайтах www.pagd.lrv.lt, www.lt72.lt и www.meteo.lt".

Сообщения получат все жители Литвы.