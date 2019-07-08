Пожарные-спасатели поднимают из воды затонувший в заливе куренас

Пожарные-спасатели 8 июля поднимают оказавшийся на мели куренас, принадлежащий Морскому музею.
Kurėno gelbėjimo operacija
© Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

В минувший вторник куренас затонул в заливе. Судно шло в Каунас. На борту судна был экипаж из трех человек. Двое членов экипажа спаслись, на них были спасательные жилеты. Капитан судна Ромальдас Адомавичюс утонул. Его тело обнаружили пограничники 6 июля.

Проститься с покойным можно 9 июня с 13 ч.

"Урну с прахом Адомавичюса привезут во вторник, в 13 ч. в Зал истории судоходства Морского музея", – сказала DELFI пресс-секретарь Морского музея Нина Путейкене.

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Она напомнила, что паром в Смильтине ходит и ночью, поэтому желающие могут проститься с покойным и ночью, зал будет открыт всю ночь.

"10 июля, в 9.30 ч. урну увезут в Кедайняйский район, в Йосвайняй, на родину Адомавичюса и похоронят рядом с прахом родителей покойного. Похороны намечены на 11 июля, после службы в храме, которая состоится в 12 ч.", – сказала Путейкене.

По ее словам, по пожеланию сына покойного, важной деталью в зале, где пройдет прощание с прахом Адомавичюса, будут паруса прежнего куренаса, которые своими руками обшил Адомавичюс. Они были в экспозиции музея.

"Нам звонил и известный мастер Симас Кнапкис, он предложил свою помощь. Община очень сплоченная. Появятся связанные с морем, с кораблем атрибуты", – рассказала Путейкене.

Ранее сообщалось, что Адомавичюс построил куренас своими руками в 2000 году. Этот экспонат принадлежит Морскому музею.

По словам Путейкене, несмотря на то, что море неспокойное, начальник Клайпедских пожарных-спасателей вайдас Масиляускас с коллегами решили отбуксировать куренас к берегу. Это планируют сделать при помощи так называемого водяного парашюта.

Кораблестроитель Вайдотас Блюджюс, который находится рядом с местом работ, сказал DELFI, что куренас в хорошем состоянии, скорее всего повреждена лишь его мачта.

"Пока по крайней мере внешне судно выглядит хорошо, никаких поломок не видно. Только что оно перевернуто, а вокруг мелко", – сказал он.

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