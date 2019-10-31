Пожарные о пережитом кошмаре в Алитусе: некоторые коллеги кашляли кровью

Проверку прошли 29 пожарных-спасателей.

Директор центра Марюс Буйткус сказал, что врачи готовы предоставить пожарным-спасателям всю необходимую помощь.

"Если будут признаки регидратации, изменение в количестве электролитов, мы готовы, если потребуется, поставить капельницы, восстановить баланс. Если будут такие случаи. Также могут быть изменения в позвоночнике, сердечной деятельности, кровеносной системе", – сказал Буйткус.

По его мнению, серьезных проблем со здоровьем у пожарных не должно быть.

"Они приедут не сразу после пожара, поэтому, я думаю, больших изменений не должно быть. Хочу подчеркнуть, что это полная проверка, которую проводят регулярно", – сказал Буйткус.

Между тем пожарный из Друскининкай Тадас Манкявичюс ездил тушить пожар в Алитус в качестве добровольца. После пожара он чувствовал головные боли и боль в горле.

"Жена, шутя говорила, ты что, покрышки ел, изо тра неприятно пахло", – сказал Манкявичюс, прибавив, что некоторые коллеги кашляли кровью.

Он сказал, что приехал в Вильнюс, чтобы провериться: "Я думаю, надо посмотреть, ведь можно чего-то не чувствовать".

По его словам, в первые дни пожарные чувствовали себя беспомощными. "Льешь воду, а огонь не гаснет", - рассказывал Манкявичюс.

Другой пожарный Дайнюс Мотеюнас сказал, что после смены пожарные чувствовали себя "как овощи".

"После первого дежурства мы были, как овощи. (...) Головная боль, очень было сложно. Была страшная тошнота. Поэтому мы сообщили начальству, что прекращаем работу. Он дал отдохнуть. На следующий день тоже была усталость", – сказал Мотеюнас.

"Потом работали по 12, 16 и больше часов, ведь не бросишь все просто так", - сказал он.

На вопрос, было ли у них все необходимое, пожарный ответил, что они получали помощь.

"В моем случае, чего не хватало, то доставили, а быстро ли, своевременно ли, я не могу оценить. У меня лопнул ботинок, новые получил в тот же день", – сказал Мотеюнас, прибавив, что шагомер показал, что в первый день он прошел 20 км.

По словам Манкявичюса, помощь оказывали как коллеги, так и мэр Алитуса Нериюс Цесюлис.

"Всего, я думаю, хватало. Помогли и руководители, и мэр. Не могу сказать, что чего-то не хватало", – прибавил Манкявичюс.

В ближайшие две недели в Медицинском центре МВД помощь планируют оказать 147 пожарным. Всего в тушении пожара участвовали 324 пожарных-спасателя.