Как заявил BNS начальник управления гражданской защиты ДПОС Эдгарас Геда, контракт с поставщиком был подписан 11 сентября.
"Дозиметры являются одной из мер гражданской защиты, которые хранятся в государственном резерве гражданской защиты. (...) департамент отвечает за накопление и хранение этих запасов", - сказал он.
Э. Геда сказал, что резервы предназначены для функционирования системы гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях и для учений по гражданской защите. Резервы также могут быть использованы после объявления военного положения или мобилизации.
"Мы покупаем эти дозиметры для ядерных, радиологических инцидентов и аварий", - сказал он.
Дозиметры приобретаются за счет государственного бюджета, они также пополнят резерв уже существующиъ устройств.
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