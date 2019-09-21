Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС) покупает 455 дозиметров для измерения уровня радиации по цене почти 320 тысяч евро.
Gaisras Panevėžio ekstremalaus sporto aikštelėje
© Lukas Varanauskas

Как заявил BNS начальник управления гражданской защиты ДПОС Эдгарас Геда, контракт с поставщиком был подписан 11 сентября.

"Дозиметры являются одной из мер гражданской защиты, которые хранятся в государственном резерве гражданской защиты. (...) департамент отвечает за накопление и хранение этих запасов", - сказал он.

Э. Геда сказал, что резервы предназначены для функционирования системы гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях и для учений по гражданской защите. Резервы также могут быть использованы после объявления военного положения или мобилизации.

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"Мы покупаем эти дозиметры для ядерных, радиологических инцидентов и аварий", - сказал он.

Дозиметры приобретаются за счет государственного бюджета, они также пополнят резерв уже существующиъ устройств.

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