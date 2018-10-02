Как сказал BNS пресс-атташе министра внутренних дел Каролис Вайткявичюс, Департамент противопожарной охраны и спасения готов принять пассажиров в ночь на среду в Клайпеде.

"Департамент информировал самоуправление, что в случае необходимости разместит и предоставит питание пассажирам в Клайпеде. Поскольку ветер сильный, неясно, когда паром войдет в порт, но пожарные готовы помочь", - сказал К. Вайткявичюс.

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По его словам, действия согласовываются с самоуправлением Клайпеды, другими службами.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас говорит, что связался с командованием ВМС и руководством паромной компании DFDS Seaways – по его словам, не исключается, что эвакуация пассажиров может проводиться и вертолетами. По его данным, пожар повредил системы освещения, подачи электричества - сейчас паром получает электроэнергию от резервного дизельного генератора.

"Разумеется, долго находиться в таких довольно сложных условиях для людей затруднительно. Важно, что люди не на палубе и могут находиться внутри", - сказал BNS мэр.

По его словам, службы взвешивают риски, каким образом доставить пассажиров на берег, потому что прогнозы погоды не благоприятствуют эвакуации.

"Сейчас следует взвесить, какой риск больше - буксировать (паром) в неблагоприятных погодных условиях или пытаться снять людей с палубы, доставить их по воздуху в Клайпеду, искать решения, где их разместить, как согреть, предоставить медицинскую помощь, если нужно", - сказал он.

"Я сказал, что мы по мере возможностей готовы помочь", - добавил В. Грубляускас.

Инцидент на пароме Regina Seaways, который шел из германского Киля в Клайпеду с более чем 300 пассажирами на борту, произошел примерно в 110 километрах от Клайпедского порта. По словам представителей компании, когда в машинном отделении произошло задымление, двигатели парома автоматически отключились. На место происшествия направлены вертолет AS-365 Dauphin ВВС Литвы, четыре корабля ВМС, к проведению вероятной спасательной операции готовы еще два вертолета.