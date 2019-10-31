Представители Агентства охраны окружающей среды отметили, что в 2017–2019 г. сбором, хранением и переработкой резины в Литве занимались 10 компаний (Зарасайский, Йонавский районы, Шяуляй, Новая Акмяне, Электренай, Алитус, Гаргждай, Каунас и Каунасский район).

О компании Torgita портал писал в мае, когда горы покрышек вокруг завода возмутили одного местного жителя. Он обратился в редакцию. Мужчина боялся несчастья, ведь в случае пожара не поздоровилось бы большой территории. Тогда специалисты Агентства охраны окружающей среды зафиксировали нарушения - резина лежала даже на соседнем участке, не только на территории компании. Агентство обратилось в суд, чтобы заставить компанию привести территорию в порядок и соблюдать закон. Специлисты указали, что в этой компании проверку проводили 13 раз, 10 раз были зафиксированы нарушения.

АО Akmenės cementas из Новой Акмяне использует резину как альтернативное топливо. Компанию проверяли 6 раз и дважды фиксировали нарушения.

В Электренай находится переработчик старой резины Ekobazė. Представитель компании Марюс Кубилюс сказал, что у них есть все необходимые разрешения, но он упомянул, что раньше резину они перерабатывали в Алитусе, поэтому во время пожара сгорел и их цех. Компанию в Электренай проверяли дважды, нарушений не было.

В Шяуляй находится ЗАО Metaloidas. Она производит из старой резины различные изделия. В 2016 г. портал etaplius.lt сообщал о пожаре в этой компании. Имущество этой компании горело не один раз. Компанию проверяли 18 раз и 12 раз были установлены нарушения.

В Каунасе находится компания Energija. В последний раз проверка там проводилась в марте 2019 года, нарушений не было.

В Йонавском районе, в Рукле, находится ЗАО Trys A, которая занималась переработкой резины. Сейчас суд возбудил дело о банкротстве компании. Ее проверяли 9 раз и 5 раз устанавливали нарушения.

В Зарасайском районе переработкой покрышек занимается компания RE-notas. Работает она с 2019 года. Во время проверок на этой компании нарушений не было.

ЗАО Landista работает в Гаргждай. Компанию проверяли 9 раз, установлены нарушения были 1 раз.

ЗАО Ekobaltika находится в Каунасском районе. Ее проверяли в июне 2018 г. но тогда компания не работала.

В списке есть и алитусская Ekologistika, на которой произошел пожар в октября 2019 года. DELFI уже сообщал, что на во время проверок неоднократно устанавливали нарушения (из 9 раз 4 раза были нарушения).