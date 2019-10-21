Глава Департамента пожарной безопасности Саулюс Грейчюс сказал, что большой пожар в Алитусе локализован, и открытых очагов огня уже нет. Однако покрышки еще могут тлеть в течение какого-то времени.
Situacija Alytuje po didžiulio gaisro

"Пожар локализован, огонь не распространяется. Вероятность повторного возгорания равна нулю. С ситуацией справились. Самая большая проблема - на большой площади упал бетонный потолок, он прижал тлеющие покрышки. Открытого огня нет, но тлеть резина будет достаточно долго", – сказал LRT Грейчюс.

Он заметил, что еще не удалось ввести тяжелую технику для того, чтобы убрать эти бетонные глыбы. По его словам, положение осложнено подвалами, которые находятся в этом здании и различными нарушениями конструкции здания.

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"Когда все закончится, будет зависеть от того, когда удастся убрать эти плиты. Положение осложняют подвалы под зданием. Здание полуразвалившееся, конструкции повреждены, это мешает введению техники. Сейчас положение стабилизировано, туда уже могут попасть эксперты, которые советуют, какие колонны можно убрать, чтобы ввести технику. Если это удастся сделать работы быстро продвинутся (...) Проблема в том, что все происходит в центре большого здания, попасть туда сложно", – сказал он.

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