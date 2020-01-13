10 января подозрения предъявлены главным специалистам по контроля за качеством Каунасского отдела Аушре Бружене и Аушре Криченене.
"Обе женщины в ходе расследования отказываются сотрудничать с правоохранительными ведомствами, никаких показаний не дают и обстоятельства не поясняют. Госслужащим назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде", – сказано в сообщении. На данный момент в деле о пожаре есть пять подозреваемых.
Подозрения предъявлены главе отдела по производству компании Ekologistikа A.П. В декабре прошлого года подозрения были предъявлены главе Ekologistikа Юозасу Циценасу и еще одному работнику компании - Ромуальдасу Варанаускасу, который отвечал за соблюдение требований по природоохране.
Им предъявлены обвинения в нарушении правил эксплуатации зданий, в которых находилось потенциально опасное оборудование или проводились опасные работы, а также в ведении ложной документации.
"Подозревают, что эти люди халатно выполняли свои обязанности и не обеспечили безопасность, поэтому во время пожара выделялись опасные вещества, которые нанесли ущерб в размере более 5 млн. евро. Всем подозреваемым назначена мера пресечения – подписка о невыезде", – указала прокуратура.
За такие нарушения УК предполагает наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок до 6 лет.
Пожар в Алитусе начался 16 октября 2019 года, его тушили больше недели.
В Алитусе и в районе до сих пор действует экстремальная ситуация.
На этой неделе – новый температурный рекорд
На этой неделе зимней погоды не будет – ни холода, ни...
В годовщину 13 января Литва отдает дань памяти защитникам свободы (9)
В Литве в понедельник отдают дань памяти защитникам...
Представители муниципалитета проводят проверку на территории завода Grigeo в Григишкес (5)
13 января представители Вильнюсского муниципалитета и...
Пожар на Ekologistikа: под подозрением два инспектора охраны природы (1)
Продолжается расследование в связи с большим пожаром...
В Литве подсчитают, во сколько обойдется подготовка к вероятной аварии на БелАЭС (15)
В Литве до конца июля планируется подсчитать, во...
TOP новостей
Исследование частных одонтологов: зарплаты впечатляют, подозревают сокрытие налогов (22)
80% одонтологических компаний в Литве попадают в группу...
Малдейкене вспоминает 13 января: с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа (419)
12 января вечером, накануне Дня защитников свободы, в...
Грибаускайте и Наркевиче: такого министра вообще не должно было быть (14)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что...
Продолжается бойкот продукции Grigeo: присоединяется сеть Rimi (3)
Торговая сеть Rimi Baltic сообщает, что решила остановить...
Уникальное видео – поединок между благородными оленями в литовских лесах (7)
Видеокамеры Вейшвильского природного резервата...