Наступило рождественское утро – наверное самое чудесное утро в году. 25 декабря мы просыпаемся с радостью в сердце и надеждой, с желанием стать лучше, обнять близких и родных.
Kalėdų rytas
© Shutterstock

Рождество – это надежда и часто обещание себе, что отныне точно все будет лучше. Поздравляем с Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы чудесное настроение рождественского утра не покидало Вас на протяжение всего года, помогло относится к жизни с легкостью и уверенностью, чтобы поддержка и любовь близких сделали Вас сильнее!

От имени редакции портала DELFI главная редактор Раса Лукайтите-Внараускене.

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