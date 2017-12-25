Рождество – это надежда и часто обещание себе, что отныне точно все будет лучше. Поздравляем с Рождеством Христовым!
Желаем, чтобы чудесное настроение рождественского утра не покидало Вас на протяжение всего года, помогло относится к жизни с легкостью и уверенностью, чтобы поддержка и любовь близких сделали Вас сильнее!
От имени редакции портала DELFI главная редактор Раса Лукайтите-Внараускене.
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