Рождество – это надежда и часто обещание себе, что отныне точно все будет лучше. Поздравляем с Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы чудесное настроение рождественского утра не покидало Вас на протяжение всего года, помогло относится к жизни с легкостью и уверенностью, чтобы поддержка и любовь близких сделали Вас сильнее!

От имени редакции портала DELFI главная редактор Раса Лукайтите-Внараускене.