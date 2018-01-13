"Цена этой великой победы жестокая и полная боли. Поэтому сегодня, вспоминая погибших за свободу Литвы, давайте вспомним, что эти жертвы были во имя основополагающих ценностей народа, ради нашего общего будущего. Поэтому герои народа обязали дальнейшие поколения в единстве создавать наше государство, прилагать все усилия, чтобы добиваться благосостояния людей и процветания Литвы. Давайте вспомним и о том, что никакие геополитические ветры не задуют наше пламя свободы, которое навеки зажгли костры 13 января", – сказал Сквернялис.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис сказал, что Литва, защитив 13 января свою свободу, сейчас сталкивается с новыми вызовами, поэтому дух борцов за свободу должен сохраняться навеки.

"Действия, направленные против Литвы, сейчас изменились. 13 января нас атаковали танками и автоматами, позже – нефтяными и газовыми трубами. Сегодня унижают нашу память и атакуют наши ценности. 13 января ночью мы защищали Литву только собой. Сегодня мы должны делать это своей сознательностью и образованием", – сказал Пранцкетис.

По его словам, жители, которые проявили единство 13 января, должны оставаться едиными и в деле дальнейшего созидания Литвы.

"Те из нас, кто помнит ту ночь, которая была 27 лет назад, помнят агрессию и время неизвестности. Мы помним ужас, но помним и надежду. надежду на возвращение свободы, стать свободными. В ту ночь люди, защищавшие Литву – мужчины, женщины и дети – были смелыми и верными своим ценностям. Был страх, но не было корыстолюбия. Только благодаря их самопожертвованию и решительности сегодня мы свободны", – сказал Пранцкетис.

По его словам, 13 января, День защитников свободы, навечно врезался в историю Литвы, это была точка перелома.

"Сейчас уже 28 год независимости, за это время мы вырастили наших детей, да и внуки уже подросли. Вместе выросла и демократическая Литва. Сейчас мы - государство, которое слышат в ООН, НАТО, ЕС. Мы чувствуем реальную поддержку союзников. Такой Литва встречает свое столетие – нас уважают и мы уважаем других", – сказал спикер.