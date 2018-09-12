"Мы неоднократно говорили, что с этой мерой воздействия (специализированными алкогольными магазинами) мы подождем, надо посмотреть, каково влияние других принятых мер.

Еще рановато решать, поскольку большая часть новых правил вступила в силу только в этом году, с 1 января. Тогда уже можно будет говорить о специализированных алкогольных магазинах, – сказал Верига. – Если вы хотите услышать мое мнение об этом, то опыт скандинавских стран показывает, что это дает пользу и такая практика снижает доступность алкоголя. Если принятые сейчас меры не будут действовать или не оправдают себя, я думаю, надо будет обсудить создание специализированных алкогольных магазинов".

Министр финансов Вилюс Шапока упомянул о повышении акциза на крепкое пиво. Что об этом думает глава Минздрава?

"Когда в правительстве обсуждались проекты депутатов, касающиеся крепкого пива и уменьшения упаковок таких напитков, говорилось, что проблему можно решать путем повышения акциза на крепкое пиво.

Вопрос доступности таких напитков можно решать, уменьшая упаковку или отказываясь от очень маленькой тары, поскольку сейчас есть и такие финансово привлекательные варианты. Так почему бы и нет? – сказал Верига. – Поскольку юридически оба средства возможны. Цель одна – чтобы эти дешевые напитки подорожали, чтобы для потребителей они стали недоступнее".

Напомним, что с 1 января 2018 года в Литве алкоголь продают только лицам старше 20 лет. В магазинах алкоголь можно приобрести с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 до 15 ч.