Подготовлен проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро.
Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе.
Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.
В проекте предложено следующее налогообложение некоммерческой недвижимости частных лиц:
- имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет;
- 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро);
- 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро);
- 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро.
Согласно проекту, предусмотрено исключение для лиц воспитывающих троих и более детей до 18 лет, лиц, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет), а также ребенка-инвалида старше 18 лет, если он нуждается в постоянной опеке. В таких случаях налог надо платить от стоимости имущества, превышающей 130 000 евро с последующими тарифами:
- имущество стоимостью до 130 000 евро налогами облагаться не будет;
- 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 130 000 евро (до 390 000 евро);
- 1% будут платить за часть стоимости превышающую 390 000 евро (до 650 000 евро);
- 2% будут платить за часть стоимости превышающую 650 000 евро.
Чтобы уравнять налог, в проекте предложено ввести минимальный тариф на недвижимость всех видов не 0,3%, а 0,5%.
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