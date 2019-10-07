Минфин Литвы объявил о подготовке новых налогов и передал их на обсуждение заинтересованным группам и учреждениям. Позже эти проекты передадут в правительство вместе с бюджетом на 2020 год.
Bajorų alėja
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Подготовлен проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро.

Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе.

Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

В проекте предложено следующее налогообложение некоммерческой недвижимости частных лиц:

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- имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет;

- 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро);

- 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро);

- 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро.

Согласно проекту, предусмотрено исключение для лиц воспитывающих троих и более детей до 18 лет, лиц, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет), а также ребенка-инвалида старше 18 лет, если он нуждается в постоянной опеке. В таких случаях налог надо платить от стоимости имущества, превышающей 130 000 евро с последующими тарифами:

- имущество стоимостью до 130 000 евро налогами облагаться не будет;

- 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 130 000 евро (до 390 000 евро);

- 1% будут платить за часть стоимости превышающую 390 000 евро (до 650 000 евро);

- 2% будут платить за часть стоимости превышающую 650 000 евро.

Чтобы уравнять налог, в проекте предложено ввести минимальный тариф на недвижимость всех видов не 0,3%, а 0,5%.

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