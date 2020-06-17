Появились предварительные данные исследований воды из Немана

Согласно проведенным исследованиям, биогенных загрязнений в Немане не обнаружено. Однако окончательные результаты станут известны после исследования экотоксичности, содержания тяжелых металлов, летучих органических веществ и др, сообщает Агентство охраны природы.

Концентрация суспендированных частиц составила 7-12 мг/л, максимальная ≤ 25 мг/л. Концентрация таких биогенных веществ, как азот, нитриты, аммония, фосфатов, фосфора также была небольшой. Все показатели близки тем, которые выяснились во время исследования 1 июня. Для дальнейшего наблюдения за ситуацией образцы будут взяты 18 и 22 июня.

15 июня эксперты Агентства охраны природы взяли образцы вод Немана рядом с Алитусом и Друскининкай, когда появилась информация о том, что около Гродно в реке гибнет рыба и другие животные.

Первые результаты исследования показали снижение количества кислорода в воде, однако не ниже минимального установленного количества. Такая ситуация может быть обусловлена прогревом воды.

Остальные результаты исследования должны появиться к началу следующей недели.