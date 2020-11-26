Появились первые контуры главной елки Литвы: какой она будет в этом году

В четверг рабочие старались завершить работы. На елке уже были декорации. Огни на елке зажгут 28 ноября.

По традиции идея украшения елки будет храниться в тайне до последнего момента. В этом году жители смогут увидеть елку с экрана телевизора или компьютера. 5 декабря зажгут огни на елке, которая появится на Ратушной площади. Елки в столице будут стоять до 7 января.

И рождественские городки и Сквер дизайна в этом году будут перенесены в виртуальное пространство – Вильнюс приглашает предпринимателей регистрироваться, чтобы их товары можно было найти на сайте www.kaledossostineje.lt. В этом виртуальном рождественском городке можно делать покупки безопасно и удобно.

На сайте www.kaledossostineje.lt будет список торговцев и их сайты. Виртуальный рождественский городок будет работать с 1 декабря 2020 г до 7 января 2021 г.