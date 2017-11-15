Комиссия в своем документе упоминает, что "при формировании Оценочного совета основным критерием для выбора кандидата должно быть мнение по вопросу охраны этих скульптур". Якобы "во избежание явного злоупотребления" при выяснении ценности необходимо передать функцию создания Оценочных советов Минкульту.

Директор ДКН Диана Варнайте обратила внимание на то, что в конце 2015 - начале 2016 гг. новая председатель ГККН Эвелина Каралявичене публично заявила, что скульптуры необходимо отреставрировать и вернуть на место.

"1 марта 2016 г. первый Оценочный совет, который возглавил профессор Ромас Пакальнис, лишил скульптуры, так называемых "зеленых человечков", юридической защиты. Вскоре после этого ДКН обратился в Минкульт с просьбой разрешить начало процедуры лишения скульптур статуса объектов культурного наследия. До сих пор это решение не принято", - сказала Варнайте.

Мало того, по ее словам, ГККН постоянно ищет возможность придраться к решению о лишении скульптур статуса объектов культурного наследия, распространяет информацию о том, что главным критерием при выборе членов Оценочного совета было мнение кандидата об охране этих скульптур, это оценили как явное злоупотребление руководства ДКН.

"Иными словами ставят под сомнение законность решения, принятого Оценочным советом. Очевидно, что одна из основных идей давления на ДКН – восстановление в публичном пространстве, враждебных идеологии ЛР символов", - сказала Варнайте.

В проекте решения ГККН "О реформе системы государственно охраны культурного наследия" представлено обобщение о том, что охрана культурного наследия достигла критической точки. Варнайте считает такое заявление абсурдным, поскольку противоречит как фактам, так и статистике.

Она заметила, что необоснованная критика появилась после того как первый Оценочный совет ДКН в 2016 г. лишил юридической защиты скульптуры с Зеленого моста.

"Деятельность ДКН успешная. У Минкульта нет никаких претензий – все выдвинутые Минкультом показатели выполняются и делается сверх этих требований. Поэтому нападки со стороны ГККН не только необоснованные, но и сознательно пропагандистские", - заявила Варнайте.

"Единственный логически объяснимый ответ: кому-то не нужна актуализация литовского наследия и укрепления самосознания граждан. Эти нападки - часть информационной войны против Литвы", - убеждена глава ДКН.

Глава ГККН Каралявичене была удивлена тем, что вопрос скульптур Зеленого моста все еще поднимают.

"Зеленый мост уже в прошлом. И сейчас, я думаю, всех больше должна волновать гора Гедиминаса. (…) Не вижу смысла возвращаться к старым вопросам", - сказала она.

Председатель комиссии отрицает, что ее ведомство ищет придирки к упразднению юридической защиты скульптур.

"Это неправда, слова Варнайте, пусть она дальше комментирует о конфликте, связанном со скульптурами, о котором лично я ничего не знаю. А что вообще есть конфликт, так как раз вчера суд принял постановление, поскольку наша комиссия не одобрила отчет ДКН. Департамент наше решение обжаловал, и вчера (13 ноября – DELFI) суд принял решение, в котором ясно сказано, что своим поведением ДКН не хочет добиваться, чтобы сфера охраны культурного наследия стала прогрессивнее и эффективнее", - сказала Каралявичене.

Она считает, что разговорами о скульптурах Зеленого моста, просто пытаются обратить внимание на неактуальные вопросы.

Вильнюсский окружной административный суд 13 ноября не удовлетворил просьбу ДКН и не упразднил решение ГККН не одобрить отчет о деятельности ДКН за 2016 г. Суд установил, что ГККН действовала в сфере своей компетентности, а содержание постановления мотивированное, поэтому жалобу ДКН признали необоснованной. ДКН указал, что решение ГККН нанесло вред репутации департамента и подорвало доверие со стороны общества.