Появились новые детали в расследовании смерти 8-летнего ребенка в Укмерге

В пятницу ребенок вернулся из школы и стал жаловаться на боль в животе. Всю ночь он чувствовал себя очень плохо, началась рвота. Плохо ребенку было и днем. В Воскресенье, по данным полиции, близкие вызвали скорую.

Ребенка доставили в Укмергскую больницу. По словам врачей, ребенка доставили в очень тяжелом состоянии, его реанимировали уже в приемном отделении. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь ребенка,через несколько часов он скончался.

Несколько недель назад с похожими симптомами ребенок уже попадал в больницу, однако врачи обследовали его и никаких серьезных недомоганий не установили. Семья, в которой рос ребенок - хорошая, в поле зрения специалистов по защите прав детей не попадала.

Представитель Укмергской больницы Мария Шведене сказала DELFI, что сейчас ведется расследование.



"На инфекционное заболевание это не похоже. Причин смерти может быть немало, но пока ничего комментировать не хочу. Кроме того, ведется расследование", - заметила врач.

Ребенка в больницу доставили в 14.35 ч. Его состояние было очень тяжелое. Планировали на реанимобиле везти ребенка в Сантаришкскую клинику, но в 16 ч. ребенок скончался.