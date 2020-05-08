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Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры обратился в Вильнюсский участковый суд с просьбой назначить меру пресечения задержанному подозреваемому. Задержанного подозревают в том, что 7 мая вечером на стоянке одного ТЦ в Вильнюсе он бросил взрывчатку в салон автомобиля BMW. Во время взрыва был поврежден BMW и стоявший рядом с ним автомобиль. Суд разрешил взять подозреваемого А.С. под стражу на месяц.
Появились новые детали о вчерашнем взрыве у торгового центра
© DELFI / Andrius Ufartas

А.С. подозревают в уничтожении чужого имущества опасным для общества способом, в нарушении общественного порядка и краже.

По данным расследования, А.С. бросил в BMW взрывчатку, в результате были повреждены два транспортных средства.

Уезжая с места происшествия он бросил строительный нож в сторону звонившей в полицию женщины. Он напугал женщину и своим наглым поведением демонстрировал неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок.

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Полиция задержала подозреваемого 7 мая вечером. В ходе расследования выяснилось, что А.С. в начале мая совершил кражу – украл у близкого человека мобильный телефон и кошелек.

Прокурор просил суд разрешить взять подозреваемого под стражу, чтобы он не сбежал от следствия и не совершал дальнейшие преступления.

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