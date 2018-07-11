Питомцу Миндаугаса Анусаускаса Чиле повезло - врачи спасли ее жизнь.
DELFI связался с представителем ГПК Вильнюсского округа Паулюсом Радвилавичюсом. У полиции есть информация о человеке, который мог разбросать паштет с таблетками, но подозреваемым его пока назвать не могут.
"У полиции есть информация о том, кто мог разбросать отраву, но мы уточняем ее. Пока никому обвинения не предъявлены. Чтобы доказать вину, нужны доказательства", – сказал Радвилавичюс.
Больше информации полиция предоставить не может, чтобы это не повредило следствию.
10 июля литовский фотограф и исполнительница Эвелина Young сообщила, что ее мать Юрга Анусаускене рассказала о том, что в Науяместисе неизвестные травят собак.
В социальной сети Эвелина Young сообщила, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Кауно и Миндауго, кто-то разбрасывает отраву - ночью отравленный паштет разбросали по всему двору (в паштете - таблетки).
Собаку брата исполнительницы в клинику доставили ночью. Ветеринары сказали, что животное отравлено сильнодействующим ядом - даже наркоз с первого раза не подействовал, мозг животного не мог отключиться.
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