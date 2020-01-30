Вильнюсец Игнас рассказал DELFI, что 17 января купил на Ebay определенные товары, а недавно получил письмо, в котором сообщалось, что посылка придет с опозданием.
По его словам, в письме сказано, что из-за эпидемии коронавируса работники компании вернутся на работу только 9 февраля.
Сообщалось, что все заказы, сделанные с 15 января по 9 февраля будут высланы после 9 февраля.
Редакция получила письмо шяуляйской компании Baltik vairas. Гендиректор компании Жильвинас Дубосас сказал, что они сотрудничают с китайскими партнерами, поставляющими детали для велосипедов. Он сказал, что пока проблем с доставкой нет, но есть информация, что в будущем сроки будут изменены.
Он заметил, что с теми же проблемами столкнутся и другие европейские производители.
Представитель "Литовской почты" Аушра Курткуте сказала DELFI, что пока официальной информации из Китая не поступало, а опоздание может быть связано с празднованием Нового года, который в Китае празднуют до 2 февраля.
"Другой важный момент - в некоторых регионах ограничено движение, это может мешать слаженной логистике", – сказала она.
По словам Курткуте, компания своим работникам в центрах логистики по рекомендации Центра общественного здравоохранения выдала хлопчатобумажные перчатки с прорезиненными пальцами. Кроме того, работникам рекомендовали чаще мыть руки.
В среду "Литовская почта" информировала, что Китай дезинфицирует посылки.
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