По данным "Содры", в январе этого года в Литве меньше 400 евро получали 131 000 работников. Из них за 73 000 платили налоги как с минимальной зарплаты.

В январе 2018 г. уволили 1500 человек, которые получали меньше минимума.

Кроме того, еще столько же было уволено в декабре 2017 г., когда был принят закон о введении минимальных содровских взносов. Всего за месяц с работы увольняют около 40 000 человек.

С другой стороны, после введения минимальных взносов 37 000 человек, которые получали меньше минимума, стали получать зарплату больше минимальной.

В январе около 38 000 работников реально получали меньше минимума, но за них платили налоги как с минимальной зарплаты.

"Один месяц еще ничего не говорит о ситуации, поэтому далеко идущие выводы делать рано. Однако эти цифры показывают, что введение минимальных взносов принесло положительный эффект. Люди, получающие меньше минимума, не получают все необходимые социальные гарантии, благодаря минимальным взносам, число таких людей сокращается", – сказала советник "Содры" Юлита Варанаускене.

По его словам, цель введения этих минимальных взносов - чтобы больше людей накопили необходимый стаж.

Сейчас около четверти новых пенсионеров не накапливает необходимый стаж. Однако новшество может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Возможные положительные последствия – это снижение нечестной конкуренции; увеличение уровня доходов работников.