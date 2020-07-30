Повышение минимальной зарплаты в Литве: профсоюзы хотят почти 50 евро, им предлагают 4

Сейчас минимальная зарплата в Литве - 607 евро "на бумаге" (425 евро "на руки"). На Трехстороннем совете профсоюзы предложили с нового года повысить ее на 48 евро, но как Центробанк Литвы, так представители бизнеса предлагают с этим не спешить. Сейчас обсуждение этого вопроса отложили до осени.

В студии портала обсуждали вопрос, насколько реально в этом году поднять минимальную зарплату. А вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене указала, что по нынешним подсчетам, минимум можно увеличить всего на 4 евро.

Президент Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что, по данным за первый квартал этого года (до пандемии), по формуле, о которой договорились, минималка должна увеличиться на 48 евро. На Трехстороннем совете ранее договорились, что минимум должен составлять 45–50% средней зарплаты.

"Нормально, когда наступает время обсуждения минималки, тогда берешь последние данные и считаешь. Сейчас на Трехстороннем совете этот вопрос отложили, чтобы оценить ситуацию с Covid–19 и второго квартала, поскольку он был сложным для страны. После того как оценим второй квартал, сядем и посмотрим формулу, посчитаем, посмотрим, но уже сейчас могу сказать, что аналитики подсчитали - минималка должна увеличиться.

Мы не знаем, что будет, но у нас есть последние прогнозы Минфина и оценка ситуации. Оценка достаточно положительная. Минфин сказал, что рост экономики замедлится, но они видят положительное оживление, мы это сегодня наблюдаем в разных секторах. Было бы нечестно говорить, что все пострадали. Да, есть секторы, которым сейчас сложно, но большая часть может похвастаться результатами лучше, чем до карантина", – сказала Ругинене.

Представитель Литовской конфедерации промышленников Раминта Радавичене уверяла, что бизнес сейчас живет в условиях неопределенности, поэтому разговоры о повышении минималки - недоразумение.

"Ситуация нештатная, и если говорить о необходимости соблюдать соглашение, мы должны учитывать нештатную ситуацию, поэтому возможны некоторые нарушения соглашения. (…) Минималку надо согласовывать со средней зарплатой, надо учитывать контекст других стран.

Факт, что очень важна конкурентоспособность компаний и самой Литвы, но тут мы как бизнес, работодатели, высказались - на сегодняшний день еще рано говорить о повышении минималки. У нас нет статистических данных, ясной оценки воздействия на отдельные секторы. Размер средней зарплаты за второй квартал объявляют только в сентябре. Особенно беспокоит, другой вопрос, может, надо говорить о том, что будем делать во время второй волны", – сказала Радавичене и прибавила, что минимум как раз и платят в тех секторах, которых коронавирус коснулся больше всего.

"Рациональным было бы оценить контекст не только в Литве, но и во всей Европе, во всем мире, наверное, надо смело заявить, что не стоит вообще в этом году поднимать вопрос повышения зарплаты", – сказала собеседница.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене заверила, что нет такого, что большая часть бизнеса после карантина восстановилась.

По ее словам, повышение минималки может привести к неприятным явлениям.

"Мы изучили как информацию ЦБ, так и "Содры" о снижении зарплат, это влияет и на уровень безработицы, он растет. Мы не можем сказать, что ситуация улучшается, когда видим, что уровень безработицы растет. Надо помнить, что пострадало много компаний, 191 000 человек получали деньги за простой. Да, некоторые секторы в числе победителей. Это программисты, некоторые компании сектора торговли. Но некоторые производители не могут привезти сырье, не все услуги оказывают. Мы видим, что и зарплаты снижаются.

После повышения зарплаты, мы всегда об этом говорим, или растет безработица, или работников оформляют на 0,75 или 0,5 ставки", – сказала Радишаускене.

По ее словам, если все же соблюдать соглашение, то минимум должен увеличиться на 4 евро.

"Если применить действующую формулу, то надо повышать на 4 евро, ведь Минфин дал понять, что ситуация не улучшается, показатели отрицательные. Неправда, что экономика оживает и быстро растет", – подчеркнула она.

Ругинене заметила, что, вероятно, формулой манипулируют.

"Мы подсчитали, что это не 4 евро, а больше. Конечно, сложно говорить на любую тему, когда не располагаешь цифрами. Эти данные есть у правительства, у нас их нет. У нас есть лишь прогнозы. Если мы возьмем прогноз средней зарплаты, то во втором квартале он сильно не изменился, поэтому не могло из 50 евро остаться 4. Мы чувствуем - начали манипулировать формулой", – сказала она.