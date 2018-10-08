Согласно планам, с 1 января минимальную зарплату увеличат до 430 евро (сейчас 400 евро). Но с Нового года в силу вступит новая налоговая система. Все зарплаты на бумаге будут консолидированы (объединят налоги работника и работодателя, соответственно зарплата увеличится в 1,289 раз). Поэтому минимум "на бумаге" с 1 января будет 555 евро.

Соцмин Литвы информирует, что в результате консолидации содровские (соцстрах и ОНЗ) взносы уменьшатся на 0,55%, а подоходный налог на 1%. В общей сложности содровские налоги составят 19,5% (ОНЗ – 6,98%).

За часть жителей ОНЗ платят работодатели, за других – государство, но люди, работающие на себя, платят ОНЗ в размере 9% от минимальной зарплаты. Значит, если в этом году взнос составляет 36 евро, то в следующем он будет 38,74 евро в месяц, или 465 евро в год.

"За себя ОНЗ платят люди, работающие индивидуально и все те, кто не работает, не учится и не стоит на Бирже труда (в Службе занятости). В Литве индивидуально работают 200 000 жителей", – указал Соцмин.

Кроме того, минимальный ОНЗ платят и за работников, которые получают меньше минимума.

С минимальной зарплатой связан и размер пособия по безработице. Это пособие состоит из постоянной и переменной части. Переменная часть зависит от доходов, а постоянная составляет 30% действующего минимума.

После налоговой реформы постоянная часть пособия составит 23,27% минимальной зарплаты. Переменную будут считать так: 1) 1–3 месяцы – 38,79% средних доходов; 2) 4–6 месяц – 31,03% доходов; 3) 7–9 месяц – 23,27% доходов.

Сейчас постоянная часть составляет 120 евро, а в следующем с учетом перемен будет 129 евро.

Правда, уже назначенные пособия после нового года пересчитывать не будут. Соцмин хочет изменить этот порядок.

"По действующим законам назначенные до 31 декабря 2018 г. пособия пересчитывать не будут и будут выплачивать меньшие суммы, чем были бы по новому порядку.

Но Соцмин представил на обсуждение проект поправок, цель которых - пересчет пособий, назначенных до 31 декабря 2018 года с учетом новой постоянной части", – информирует пресс-секретарь главы Соцмина Эгле Самошкайте.

Стоит отметить, что после повышения минимальной зарплаты некоторые семьи не будут получать социальную помощь от государства, например, бесплатное питание или деньги на покупку школьных принадлежностей.

"Повышение доходов семей (в связи с повышением минимума или повышением зарплаты по инициативе работодателя) может привести к тому, что отпадет необходимость в такой помощи", – признает Соцмин.

Однако подчеркивают, что в случае сложной финансовой ситуации, мэрия в порядке исключения может предоставлять такую помощь даже если доходы семьи увеличились.

Кроме того, при подсчете доходов не учитывают "детские" деньги и 15–35% трудовых доходов (зависит от состава семьи), если оценивают, нуждается ли семья в социальной помощи.

Такая помощь, как компенсации за отопление, социальные пособия, средства на покупку школьных принадлежностей и бесплатное питание, а также помощь на покупку или аренду жилья зависит от утвержденного государством размера доходов, связанного с минимальными потребительскими потребностями (МПП).

"С 2019 г. основные показатели учета социальных выплат будут связаны с МПП. Это значит, что МПП будут заново пересчитывать каждый год с учетом инфляции, цен на продукты и услуги, значит больше людей сможет получать пособия", – сказала Самошкайте.

Согласно подсчетам, на повышение минимума из бюджета потребуется дополнительно 13 млн. евро.