По словам экономиста, если малоимущим семьям будут много платить на детей, то это только увеличит число в детей в таких семьях и мотивирует семьи оставаться иждивенцами.
"В государстве иждивенцев выгодно быть малоимущим (особенно если ты можешь скрывать свои реальные доходы), поэтому это может еще больше увеличить "тень" и мошенничество со всеми вытекающими последствиями (например, если такой человек устраивается на работу или договаривается о большей зарплате, то он перестает быть малоимущим и лишается части детских денег (а также других компенсаций и выплат), поэтому часто выгоднее оставаться малоимущим. Соответственно, растет разобщение между честными и нечестными", – писал в фейсбуке Маурицас.
По его мнению, "детские" деньги - не самый эффективный способ решения проблемы малоимущих семей.
"Помощь в поиске работы, хорошее страхование на случай безработицы, утраты трудоспособности и другие выплаты были бы более эффективным способом решения определенных проблем семей, которые временно стали малоимущими", – прибавил экономист.
Напомним, что правительство предлагает увеличить "детские" деньги до 60 евро. Сейчас на каждого ребенка платят 50 евро в месяц.
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