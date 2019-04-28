В прошлом году в Литве высшее или профессиональное образование было у 57,6% людей в возрасте 30–34 лет. Литва по этим данным лидирует в Евросоюзе, на втором месте – Кипр (57,1%), на третьем – Ирландия (56,3%). Средний показатель по ЕС – 40%.

Высшее или профессиональное образование есть у 68,2% женщин и 47,5% мужчин этой группы.

Литва также попадает в тройку стран, в которых самый низкий процент молодежи, не окончившей среднюю школу: таких в Литве в прошлом году было 4,6%. Самый низкий показатель в этой сфере в Хорватии – 3,3%, на втором месте Словения – 4,2%. Средний показатель по ЕС – 10,6%.

Основного образования в прошлом году в Литве не было у 6,1% молодых людей в группе 18-24 и 3% девушек этой возрастной группы.

ЕС поставил цель до 2020 года сделать так, чтобы хотя бы у 40% жителей каждой страны было высшее или профессиональное образование, а количество людей, не окончивших школу не превышало 10%.