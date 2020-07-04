Поведение родителей на пляже выбило женщину из колеи: деньги есть, а ума нет

Она рассказала, что недавно фотографировала семью у моря и увидела, как к воде подошел мальчик 1-1,5 лет. По ее словам, никаких взрослых в радиусе 300 м не было. "Мальчик пытался раздеться и войти в воду, я его не пустила. Думаю, что делать, неужели придется искать этих глупых родителей. Через 5-10 минут они пришли сами. Я отчитала их, а они ответили, что "ребенок знает, что такое море", – сказала она.
Женщину такой ответ удивил. По ее словам, таких маленьких детей нельзя оставить ни на секунду. "Отец был явно нетрезвым, мать только селфи интересовали. С виду они не казались плохими родителями, явно небедные, но не думающие", - сказала женщина.
Она рассказала, что после беседы они с ребенком остались у моря.
"Мальчик побежал вдоль моря. Он удалился от них метров на 500. Родители за ним не пошли, а отвернулись и стали делать селфи... Я еще следила за ребенком и не знала, что делать", – продолжила она.
Женщина прибавила, что было боязно за ребенка, что она весь вечер беспокоилась о нем. "При таком присмотре до трагедии - один шаг", - сказала она.
По словам пресс-секретаря Службы по правам детей Сигиты Зумерите-Арлаускене, родители обязаны не оставлять без присмотра ребенка младше 6 лет (с ним всегда должен быть человек старше 14 лет). С ребенком 7-13 лет малыша до 6 лет можно оставлять не больше чем на 15 минут.
Зумерите-Арлаускене акцентировала, что если ребенку больше 6 лет важно учитывать степень его сознательности и способности позаботиться о себе. Важно, чтобы ребенок не представлял опасности для себя самого и для окружающих.
о время отпуска и совместного отдыха родители должны заботиться о безопасности детей (не оставлять одних у водоемов, на оживленных улицах и др.).
"Каждый гражданин, который заметил, что за ребенком не смотрят, должен обращаться в Службу по правам детей и предоставить как можно больше информации о семье (адрес, если известен, имена, фамилии), чтобы можно было что-то предпринять и инициировать предоставление помощи семье и ребенку", – сказала Зумерите-Арлаускене.
По ее словам, если таких данных у очевидца нет, но он заметил у моря, озера, на улице или где-то еще ребенка без присмотра, то надо звонить по номеру 112. На такие звонки реагируют круглосуточно.
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