Об этом в эфире передачи "60 минут" на LRT журналист Эдвардас Кубилюс говорил с профессором университета им. Миколаса Рёмериса психологом Гедиминасом Навайтисом, представителем турагентства Novaturas Каролиной Мегините и имиджмейкером Альвидой Ясилёните.

Кубилюс заметил, что таким вопросом он задался после проведенного на Крите отпуска.

Один из красивейших городов Крита, ночь, бар-караоке. Вдруг распахивается дверь, входят пять человек, во главе компании – нетрезвая девушка, которая заявляет, что она из Литвы и сразу же возмущается тем, что внизу не работает клуб.

"После этого она ставит весь бар "на уши", требует, чтобы появилась литовская песня, она откуда-то берется, она поет, потом еще полчаса ведет себя по-хамски с персоналом, напитки разлетаются во все стороны – рассказал Кубилюс. – Эта девушка и меня пыталась зацепить, когда я пел, несколько раз пыталась сорвать очки, но мне удалось избежать конфликта. Кроме того, компания планировала уйти, не заплатив, так нам всеобщими усилиями удалось заставить их заплатить.

Одна из девушек едва вышла из бара, как стала блевать, а другую – за руки вывели из бара. Все это длилось два часа, вечер был испорчен как для нас, так и для других посетителей и владельца бара".

Навайтис, услышав эту историю, поднял вопрос, почему мы вообще говорил на эту тему: "Я думаю, если посмотреть в пятницу вечером, что делается в литовских барах, скорее всего, найдем такие, где есть пьяные, в их числе и женщины.

Некоторые люди, как упомянутая вами девушка с компанией, ведут себя постыдным образом, но, мне кажется, мы слишком много внимания этому уделяем, пытаясь связать это с имиджем Литвы. Вспомните британских туристов, мочившихся на проспекте, мы же не говорим, что это страшный позор для всей Англии и что ей надо закрыть границу и не выпускать туристов".

Навайтис рассказал об одном международном исследовании.

"Суть такова, к примеру, опросили немцев – как они себя оценивают. Они считают себя трудолюбивыми, порядочными. Потом опросили жителей соседних стран – французов, поляков, те тоже говорят, что считают немцев трудолюбивыми, порядочными, спокойными, еще пару эпитетов добавляют.

Когда тот же вопрос задали в Литве, литовцы бросились себя критиковать, осуждать, говорить, что они плохие, пьяницы, эгоисты и т.д. Потом опросили россиян, латышей, что они думают о литовцах, и (выяснилось) что они их нормально оценивают.

Вот я и говорю, мы часто склонны излишне отрицательно себя оценивать, и эта дискуссия подтверждает установку, что если литовец за границей напился – это событие мирового значения, о котором должна говорить вся Литва, а когда иностранец что-то делает в Литве, значит, веселится человек и все. Мы по таким делам не делаем выводы ни об Америке, ни об Англии", – сказал он.

Мегините сказала, что при организации поездок ни разу не столкнулась с наглыми и по-хамски ведущими себя туристами.

"Я могу комментировать познавательные поездки, хотя в данном случае речь больше шла об отдыхе (имеется в виду случай на Крите – DELFI). Все по-разному понимают, что такое отдых, одним нужно солнце, хорошая погода, удобная гостиница, другим веселье, алкоголь.

Из практики могу сказать, что люди, которые отправляются в познавательные туры, отдыхают иначе, они хотят что-то увидеть, испытать, а возвращаясь вечером, идут спять. Поэтому за 10 лет моей практики не было таких, которые много пили", – признала она.

Навайтис считает, что те люди, которые срываются с цепи за границей, также себя ведут и в Литве.

"Тем, кто едет за границу, чтобы что-то увидеть, посмотреть, некогда пить, им это не нужно, поскольку что там увидишь, если напьешься. А кто находит повод напиться, напивается и в Литве, и за границей, а за границе некоторым кажется веселее, так как там меньше знакомых", – сказал он.

Ясилёните согласна с Навайтисом в том, что те люди, которые по-хамски себя ведут за границей, также себя ведут и дома. Она заметила, что вообще нужно больше уделять внимания воспитанию.

"Это очень чувствуется, особенно в небольшом пространстве, ypač к примеру, в самолете – веселятся, громко говорят и не считаются с теми, кто сидит рядом, не смотрят за детьми. Надо заниматься самовоспитанием.

В Бельгии я зашла в небольшой бутик, чтобы купить ботинки, владелец бутика, узнав откуда, рассказал историю о литовцах. Это было в 2006 г., он рассказал, что был на хорошей вечеринке, где (литовцы – DELFI) как итальянцы, а один господин выпил полбутылки десертного вина, и это для них (владельца бутика и его компании – DELFI) было неожиданно", – рассказала она.

Она признала, что неприятно слышать такое, и считает, что это вредит имиджу Литвы: "Знаете, в подсознании всегда остается первое впечатление, и если кто-то говорит от лица компании или заявляет, что он из такой-то страны, естественно его отождествляют с компанией или страной. И изменить это сложно".