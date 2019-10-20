Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Алитус в воскресенье запретила работать компаниям, находящимся в близости к заводу по переработке шин, где до сих пор не удается потушить пожар.

Это решение было принято в отношении компаний, которые не следовали рекомендации комиссии здесь не работать, сообщил муниципалитет Алитуса в своем аккаунте в Facebook.

Только работники Šilumos tinklai, Dzūkijos vandenys и Центра общей помощи смогут осуществлять свою деятельность в этом районе. Комиссия по чрезвычайным ситуациям просит руководителей этих компаний предоставить своим сотрудникам необходимые средства защиты.

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По последним данным Агентства по охране окружающей среды, концентрация твердых частиц в поселке Миклусенай Алитусского района в воскресенье вечером снижалась. В субботу, со сменой направления ветра, произошло мгновенное увеличение загрязнения.

Gaisras Alytuje. Fotografuota 2019.10.17 16.30 val.
Gaisras Alytuje. Fotografuota 2019.10.17 16.30 val.
© VPGT

По словам муниципалитета, работа пожарных осложняется тяжелыми строительными бетонными конструкциями. Тяжелая техника используется для пожаротушения. Пока не ясно, когда огонь будет полностью потушен.

В среду вечером вспыхнул пожар в здании площадью 2000 квадратных футов на улице Прамонес в Алитусе. В пятницу пожар на заводе по утилизации шин был локализован, как и планировалось на месте происшествия, пожарные будут работать до понедельника.

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