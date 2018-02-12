

"Честно говоря, об этом говорить очень тяжело", – сказал он. По его словам, спасти жизнь ребенка врачи уже не могли.

"Мы должны понять, что ребенок умер дома. Он был убит дома, только благодаря врачам скорой помощи была восстановлена сердечная деятельность и искусственное дыхание, но сейчас можно сказать, что спасти жизнь ребенку было невозможно", – констатировал Кевалас.

Он до сих пор переживает эту трагедию. Врач сказал, что в его практике других похожих пациентов не было.

"До сих пор я такого не видел и очень надеюсь, что больше не увижу", - сказал врач.

По его словам, трудно осознать, что такое сделали с малолетним ребенком.

"В таких случаях мысли останавливаются, невозможно понять, как такое вообще можно сделать", - сказал врач.

В суде также планируют опросить дежурных врачей Кедайняйской больницы, куда сначала доставили мальчика.

Врач Аурелия Скарвонскене повторила слова Кеваласа "привезли убитого ребенка", но чудеса случаются".

Врач сказала, что, когда увидела мальчика, поняла, что это не несчастный случай.

"Это было как удар молнии, который демобилизирует все человеческие силы, весь профессионализм, прошел по телу. Я начала работать и чувствовала ненависть к тем, кто сделал такое с ребенком. Таких травм при падении никогда не бывает", - сказала врач.

Мать покойного 23-летнюю Казюкайтите обвиняют в особо жестоком убийстве малолетнего ребенка. Ее также обвиняют в злоупотреблении родительскими правами.

Ее сожителя, ранее дважды судимого 28-летнего Контяниса обвиняют в особо жестоком убийстве малолетнего и нанесении физической боли. В обоих случаях вина отягчается тем, что оба они подозреваются в совершении преступления в состоянии наркотического опьянения.

В этом уголовном деле 10 томов, в ходе расследования опросили 126 свидетелей, а обвинительный акт составлен на 202 страницах.

Трагедия произошла 25 января 2017 года. Мальчика избивали за то, что он неправильно называл цифры. Его били кулаками, зарядными устройствами для телефона, ремнем буквально до потери сознания. Мальчика били головой об стену. Через два дня ребенок умер в каунасской клинике.