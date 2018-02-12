12 февраля в Каунасском окружном суде рассматривают дело об убийстве 4-летнего Матаса. В убийстве обвиняют мать ребенка Монику Казюкайтите и ее сожитель Гедиминас Контянис. Сегодня в суде выслушают последних свидетелей. Детский врач Римантас Кевалас с трудом подбирал слова во время свидетельства, настолько он был потрясен этой трагедией.
Liudytojų apklausa G. Kontenio ir M. Kaziukaitytės teisme
© DELFI / Mantas Jokubauskas


"Честно говоря, об этом говорить очень тяжело", – сказал он. По его словам, спасти жизнь ребенка врачи уже не могли.

"Мы должны понять, что ребенок умер дома. Он был убит дома, только благодаря врачам скорой помощи была восстановлена сердечная деятельность и искусственное дыхание, но сейчас можно сказать, что спасти жизнь ребенку было невозможно", – констатировал Кевалас.

Статьи по теме:
В суде Контянис не пожалел свою сожительницу  (2)
Дело об убийстве 4-летнего мальчика в Кедайняй в скором времени будет передано в суд  (1)

Он до сих пор переживает эту трагедию. Врач сказал, что в его практике других похожих пациентов не было.

"До сих пор я такого не видел и очень надеюсь, что больше не увижу", - сказал врач.

По его словам, трудно осознать, что такое сделали с малолетним ребенком.

"В таких случаях мысли останавливаются, невозможно понять, как такое вообще можно сделать", - сказал врач.

В суде также планируют опросить дежурных врачей Кедайняйской больницы, куда сначала доставили мальчика.

Врач Аурелия Скарвонскене повторила слова Кеваласа "привезли убитого ребенка", но чудеса случаются".

Врач сказала, что, когда увидела мальчика, поняла, что это не несчастный случай.

"Это было как удар молнии, который демобилизирует все человеческие силы, весь профессионализм, прошел по телу. Я начала работать и чувствовала ненависть к тем, кто сделал такое с ребенком. Таких травм при падении никогда не бывает", - сказала врач.

Мать покойного 23-летнюю Казюкайтите обвиняют в особо жестоком убийстве малолетнего ребенка. Ее также обвиняют в злоупотреблении родительскими правами.

Ее сожителя, ранее дважды судимого 28-летнего Контяниса обвиняют в особо жестоком убийстве малолетнего и нанесении физической боли. В обоих случаях вина отягчается тем, что оба они подозреваются в совершении преступления в состоянии наркотического опьянения.

В этом уголовном деле 10 томов, в ходе расследования опросили 126 свидетелей, а обвинительный акт составлен на 202 страницах.

Трагедия произошла 25 января 2017 года. Мальчика избивали за то, что он неправильно называл цифры. Его били кулаками, зарядными устройствами для телефона, ремнем буквально до потери сознания. Мальчика били головой об стену. Через два дня ребенок умер в каунасской клинике.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Показания Контяниса не на руку матери убитого мальчика (3)

Каунасская окружная прокуратура еще на три месяца...

Поведение подозреваемой в убийстве сына матери поражает прокуроров (4)

Подозреваемая в убийстве своего 4-летнего сына Моника К....

Решающий день: очная ставка подозреваемых в убийстве ребенка (4)

Подозреваемые в жестоком убийстве 4-летнего ребенка...

Эксперты подсчитали, сколько ударов было нанесено 4-летнему мальчику из Кедайняй (10)

Почти месяц назад в Кедайняй матерью и сожителем был...

Избившие до смерти мальчика мать и ее сожитель находились в состоянии наркотического опьянения (8)

13 февраля в Каунасе состоялась пресс-конференция, во...

Мать убитого в Кедайняй мальчика возили в квартиру, где был избит ребенок (25)

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства...

Общество

В Литве в прошлом году на одну десятую возросло число киберинцидентов

Число кибернетических инцидентов в Литве в прошлом...

Первые "детские" деньги уже на счетах родителей

Первые в этом году "детские" деньги уже на счетах части...

Представителей "РТР-Планеты" пригласили в Литву, чтобы обсудить повторяющиеся нарушения (26)

На этой неделе в Литву должны приехать представители...

Доработаны новые запреты для курильщиков в Литве: введут критерий разумности (31)

Депутат литовского парламента от Литовского союза...

Liudytojų apklausa G. Kontenio ir M. Kaziukaitytės teisme Liudytojų apklausa G. Kontenio ir M. Kaziukaitytės teisme

Потрясенный судьбой убитого ребенка врач: его уже нельзя было спасти (4)

12 февраля в Каунасском окружном суде рассматривают...

TOP новостей

Литовские дипломаты выражают протест в связи с гимном Литовской ССР на турнире по дзюдо в Италии (61)

Литовские дипломаты в понедельник выражают протест в...

После запретов предложение абитуриентам – вас ждет Польша (24)

Абитуриенты в Литве привыкли отмечать стодневки и...

Первые "детские" деньги уже на счетах родителей

Первые в этом году "детские" деньги уже на счетах части...

Владениями Карбаускиса у Каунасского водохранилища заинтересовались инспекторы (5)

Инспекторы по охране природы не нашли в лесу у...

Liudytojų apklausa G. Kontenio ir M. Kaziukaitytės teisme Liudytojų apklausa G. Kontenio ir M. Kaziukaitytės teisme

Потрясенный судьбой убитого ребенка врач: его уже нельзя было спасти (4)

12 февраля в Каунасском окружном суде рассматривают...